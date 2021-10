Antwerp bijt van zich af na klacht tegen 'Belgenregel': "Kritisch benaderen"

Antwerp trekt naar het Europees Hof van Justitie om de regel van de voetbalbelgen op de schop te gooien. Die regel zou volgens de Great Old in strijd liggen met het vrije verkeer van werknemers en het vrije concurrentiebeginsel.

In een korte reactie bij GVA geeft Antwerp aan dat ze de regel zo kritisch benaderen net omdat ze de toptalenten in België willen houden en op het juiste moment kunnen integreren in het eerste elftal. "We zijn absoluut niet zomaar tegen dit reglement, we vragen al jaren gewoon een goed debat rond deze problematiek."

Gazet van Antwerpen liet ook Beerschot en KV Mechelen aan het woord. Walter Damen (Beerschot): "Als jurist vind ik het een interessant dossier en het is het volste recht van Antwerp om de regels aan te vallen. Als bestuurder van Beerschot wil ik die regel behouden. De binding met de club en het land waarin het club actief is, moet behouden worden."

Frank Lagast, CEO van KV Mechelen: "Los van wat de Pro League ons oplegt, zal het altijd onze strategie zijn om met zo veel mogelijk Belgische spelers te werken, liefst dan nog uit de eigen jeugd. Dat zit in de visie, de missie en het DNA van onze club."