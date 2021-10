Van Crombrugge stilaan weer de oude, maar... "Ik vroeg me af of ik zou moeten stoppen"

Hendrik Van Crombrugge is na zijn blessure uiteraard weer de nummer 1 in doel bij Anderlecht. Maar toch leek hij de voorbije maanden nog niet helemaal de oude. Dat blijkt ook logisch na de rugoperatie die hij moest ondergaan.

Van Crombrugge was bijna 8 maanden uit roulatie. "Mijn revalidatie verliep goed, ik zat in een positieve spiraal, en plots kreeg ik dan een terugval. Iets biologisch waar je niks kunt aan veranderen. Elk lichaam is anders. Het mijne vertelde me dat alles te snel ging. Dat was een heel moeilijk moment", geeft hij toe in S/V Magazine.

"Ik twijfelde aan mijn toekomst, ik vroeg me af of ik zou moeten stoppen met voetballen. Mentaal zat ik heel diep. Nu, na ruim zes maanden herstel en drie maanden training begin ik stilaan mijn beste conditie terug te vinden. Toch voel ik dat ik nog een weg heb af te leggen om het niveau van mijn eerste seizoen hier te halen."

Door die rugoperatie moest hij ook anders leren vallen en handelen. "Na mijn operatie hebben ze me direct al die handelingen aangeleerd. Je leert dat snel en dan vergeet je ze niet meer. Maar ook al heb je die gewoontes aangenomen, er komt een moment dat je niet kunt nadenken, dat je je moet laten gaan. Dat proces vraagt tijd."