Priske gooide jonkie voor de leeuwen in Fenerbahçe: "Hij is al geregeld op mijn kantoor geweest"

Pierre Dwomoh (17) mocht afgelopen donderdag zijn officiële debuut voor Antwerp vieren. De middenvelder mocht van Brian Priske een halfuur invallen op het veld van Fenerbahçe (2-2).

"Pierre heeft getoond dat hij een van onze grootste talenten is", geeft Priske aan in GVA. "Tuurlijk mist hij ervaring, maar het was er niet aan te zien dat hij nog maar zeventien jaar is."

Bij Racing Genk mocht Dwomoh onder John van den Brom vorig seizoen al twee keer invallen. De youngster wilde echter meer, wat tot een conflict leidde. Ook bij Antwerp staat de vaardige middenvelder al enkele weken op de deur te kloppen. Letterlijk, zo blijkt.

"De laatste maanden is Pierre al geregeld op mijn kantoor geweest om te vragen wanneer het zijn beurt is om te spelen. Dat begrijp ik ook volkomen, want hij is goed bezig op training. Maar op zijn positie is er nu eenmaal veel concurrentie. Hij moet geduld tonen, en bevestigen", aldus Priske.