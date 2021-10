Yari Verschaeren blij met contractverlenging: "Ik zou heel graag op een dag met Anderlecht kampioen willen spelen"

Afgelopen zomer verlengde Yari Verschaeren, toptalent van Anderlecht, zijn contract bij paars-wit tot 2024. Een keuze waar hij nog geen spijt van heeft, zo blijkt.

Yari Verschaeren speelde dit seizoen nog geen 60% van alle speelminuten voor paars-wit. Wat wel zeker is, is dat de 20-jarige aanvallende middenvelder een van de grootste talenten is die Vincent Kompany onder zijn hoede heeft. Dat vleek toen Verschaeren afgelopen zomer een mooi contract werd aangeboden. Dat contract loopt tot de zomer van 2024. "Ik ben hier toegekomen toen in negen jaar oud was, dit is mijn elfde jaar bij de club. Het is zot om dat te kunnen zeggen. Ja, ik heb een paars hart hé!", vertelt de aanvallende middenvelder in een interview met Eleven Sports.

"Ik ben nu 20 jaar oud. Eigenlijk ben ik nog steeds een jonge speler, maar toch heb ik ook het gevoel dat ik hier al enkele jaren meedraai. Dat is enkel beter voor mijn ervaring", vertelde Yari Verschaeren. Op 25 november 2018 mocht Verschaeren voor het eerst spelen bij de eerste ploeg van Anderlecht. Hein Vanhaezebrouck testte hem toen uit op het veld van STVV. Ook zijn maatje, Jérémy Doku, maakte toen zijn debuut.

Nieuw contract

"Die gesprekken verliepen vooral tijdens het seizoen. Ik heb toen aangegeven dat ik me wilde concentreren op het voetbal. Toen was het heel belangrijk dat we in die play-off 1 terechtkwamen. Daarom zei ik dat ik me er pas na het seizoen mee ging bezighouden", verklaart Yari Verschaeren over het lange uitblijven van zijn contractverlenging. "Na het seizoen heb ik eens goed nagedacht en de beslissing genomen om bij Anderlecht te blijven. Waar ik zeker van ben is dat ik de juiste keuze heb gemaakt. Om hier bij Anderlecht van start te gaan, hier te blijven spelen en niet de beslissing te maken om elders aan de slag te gaan. Je ziet nu dat dat goed heeft uitgedraaid. Ik zou heel graag op een dag met Anderlecht kampioen willen spelen", besloot de Rode Duivel.