Mazzu zet de pers op zijn plaats: "En waarom zou dat niet meer mogen gebeuren?"

Felice Mazzu is meestal de beminnelijkheid zelve. De coach gaat geen enkele vraag uit de weg, maar na de zege tegen Eupen wou de Union-coach toch even een aantal analisten en media op hun plaats zetten.

Mazzu staat met Union SG nog altijd op kop en won de moeilijke verplaatsing naar de Kehrweg. Daar was hij uiteraard wel blij mee. "Achteraf gezien mogen we content zijn dat we vertrekken met drie punten. Ik moet mijn groep feliciteren voor de hele match, maar ook om hun bereidheid te verdedigen op het einde. We speelden 70 minuten goed, maar we lieten na om de derde goal te maken en dan kom je in de problemen tegen een ploeg met de kwaliteiten van Eupen."

Maar Mazzu richtte zich daarna tot de zaal. "Ik hoor hier en aar zeggen dat we een helft misten tegen Brugge en ook tegen Seraing. En dat zoiets niet meer mag gebeuren. Maar waarom mag dat niet meer gebeuren? Dat gebeurt, dat is normaal als je van 1B komt. Het belangrijkste is dat we de drie punten pakken."