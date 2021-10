Beerschot moet Shankland meer steun geven: "Ik stond geïsoleerd, maar we scoren toch al twee keer..."

Als Beerschot ooit eens een match wil winnen, zal het moeten zorgen voor bevoorrading van Lawrence Shankland. De Schot is de grootste aanvallende dreiging die de Ratten hebben, maar moest tegen Anderlecht op een eiland spelen.

"Het klopt dat ik wat geïsoleerd stond", knikte hij. "We kwamen met een plan om hen met een laag blok af te stoppen. We wisten dat hun flankspelers hoog oprukten en dat wilden we tegengaan. Maar ja, zo laag was nu ook weer niet de bedoeling. Maar we vinden toch dat onze prestaties beter worden. We kunnen nu al twee keer scoren toch. Twee goeie goals. Nu moeten we die defensieve fouten er nog uithalen."

Inderdaad, want ondanks zo'n verdedigende opstelling er toch vier incasseren... "Ik heb de beelden nog niet gezien, maar ik dacht die penalty wel heel licht was", aldus Shankland. "En die tweede goal is mijn schuld. Hij (Raman) scoorde via mijn hoofd. Daar had ik beter moeten doen. Maar ja, die andere geven we te gemakkelijk weg."

En hoe geraak je nu uit een situatie waarin je in 12 matchen nog geen enkele overwinning hebt? "Blijven geloven", zegt Shankland. "Niet opgeven en blijven geloven in onze kwaliteiten. Het kan zomaar ineens keren als we die eerste zege pakken. We gaan niet elke week spelen tegen een team met de aanvallende kwaliteiten van Anderlecht."