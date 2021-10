Antwerp-aanvaller is na omwegen in Engeland en Turkije terug in België: "Zet me in een teletijdmachine en ik zou het zo opnieuw doen"

Ally Samatta is na omwegen bij Aston Villa en Fenerbahçe opnieuw in België. Het Engelse avontuur van de aanvaller was dan geen éénduidend succes, maar hij zou het zo opnieuw doen.

Nochtans was het debuut van Ally Samatta over het Kanaal eentje uit het boekje. “Alles ging perfect op dat moment”, lacht de aanvaller in Het Laatste Nieuws. “Eerste wedstrijd en meteen het eerste doelpunt. Waarom het uiteindelijk dan toch niet gelukt is? Ik wil geen excuses zoeken. Zo zit ik niet in elkaar.”

“Maar ik vind het nog steeds geen foute keuze om KRC Genk te verlaten voor Aston Villa”, gaat Samatta verder. “Zet me in een teletijdmachine en ik zou het zo opnieuw doen. Zelfs als ik voorhand wist dat de coronacrisis zou uitbreken. Het is de Premier League, man.”

Ondertussen voetbalt Samatta opnieuw in België voor Antwerp FC. “Op moeilijke momenten kies je voor je thuis. En België is mijn thuis. Ik moest niet weg bij Aston Villa. Of bij Fenerbahçe. Maar ik kan er weinig over zeggen. Ik heb daar nog een contract.” (glimlacht)