Björn Engels komt er heel goedkoop vanaf na rode kaart tegen Club Brugge

Björn Engels was zondag een van de meest opvallende figuren in de topper tussen Antwerp en Club Brugge. De centrale verdediger, pas terug na een blessure, scoorde tegen zijn ex-club en pakte in de slotfase nog rood.

De match tegen Club Brugge was nog maar de derde competitiewedstrijd waarin Björn Engels dit seizoen in actie kwam. De centrale verdediger liet zich opmerken met een fraai kopbaldoelpunt, maar speelde de wedstrijd niet uit. In de slotfase vloerde hij de doorgebroken Ignace Van der Brempt, waarna ref Verboomen hem vroegtijdig naar de kleedkamer stuurde. Zo leek Engels weer een of meerdere wedstrijden door een schorsing te zullen missen, maar dat is niet het geval. Het Bondsparket stelt immers een voorwaardelijke schorsing van een speeldag voor. Komende donderdag gaat Antwerp in de 1/16de finales van de Croky Cup op bezoek bij Westerlo, zondag staat de verplaatsing naar Cercle Brugge op het programma. Voorstel minnelijke schikking Bondsparket: Björn Engels (@official_rafc) 1 w. schorsing vanaf 27.10.2021 met uitstel t.e.m. 26.10.2022 + boete €500 effectief — Royal Belgian FA (@RoyalBelgianFA) October 25, 2021