CIJFER VAN DE WEEK: 42: Ajax kampioen in Europa, maar deze club is de primus van België qua opgeleide spelers

Cijfers worden steeds belangrijker in het voetbal, sommige coaches beroepen zich zelfs enkel en alleen op de data om goede van slechte spelers te onderscheiden. Maar ook rondom het voetbal kan je met cijfers alles bewijzen. We doen wekelijks een poging rond een specifiek getal.

Deze week kijken we even naar de jeugdopleidingen en waar de spelers nu spelen in de grote competities nadat ze van bepaalde clubs kwamen.

Volgens de cijfers van het CIES is Ajax de beste trainingsclub van Europa. Niet minder dan 81 spelers die bij de Amsterdammers werden opgelijst zijn nu prof ergens in Europa. Shakhtar Donetsk heeft er 75, Dynamo Kiev, Dinamo Zagreb en Sporting Lissabon tellen er 70.

Standard

Als we naar de Belgische teams kijken, dan is Standard de primus met 42 opgeleide spelers. Daarmee gaan ze Anderlecht (40) nipt vooraf.

Het podium van Belgische teams wordt vervolledigd door Genk, dat 31 opgeleide spelers al heeft weten in te zetten. De andere teams hebben er 21 of minder.