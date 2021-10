Théo Pierrot beseft dat duel tegen Beerschot belangrijker is dan bekermatch: "Ons tonen"

Seraing gaat duidelijk roteren in de Beker van België tegen STVV, want de competitie is minstens zo belangrijk.

Zaterdag staat er namelijk een belangrijke wedstrijd tegen Beerschot op het programma, toch wel een ploeg waar Seraing wil tegen winnen in de degradatiestrijd. Tonen En dus zullen er een aantal spelers hun kans krijgen, waaronder Theo Pierrot: "Ik heb die datum met rood aangestipt in de agenda. Als je niet veel speelminuten krijgt, dan kijk je uit naar de Beker van België." "STVV is een goede ploeg en het zal een goede match worden. Het is een mogelijkheid om plezier te pakken en ons te tonen."





