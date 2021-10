Izquierdo is echt volwassen geworden: "Jos beseft na álles dat voetballer zijn een privilege is"

José Izquierdo is weer voetballer en dat is sneller dan verwacht. Club Brugge had hem na Nieuwjaar terug verwacht, maar de Colombiaan heeft zijn revalidatie meer dan serieus aangepakt. En dat loonde...

Voor Izquierdo geen uitspattingen, maar leven volgens het schema dat Club heeft uitgetekend. "Hij is enorm stabiel", aldus recruitmant manager Dévy Rigaux in HLN. "Na wat hij heeft meegemaakt, beseft hij dat zijn werk niet stopt bij zijn trainingen en behandelingen op de club. Hij is veel beter met zichzelf en zijn voeding en rust bezig. Veel vis en groenten, terwijl hij alcohol mijdt."

"'s Middags neemt hij steevast eten mee vanuit het Basecamp. Opdat hij zekerheid heeft over de juiste ingrediënten, de juiste hoeveelheden. Jos beseft na álles dat voetballer zijn een privilege is. Nu heeft hij er enorm veel voor over om opnieuw de volwaardige speler te worden, die elke dag voluit kan trainen en wedstrijden kan spelen. Tenslotte is hij intussen 29. De highs and lows zijn er bij hem een beetje uitgegaan. Vandaag is hij realistisch genoeg om met deze situatie goed om te gaan."