Union is zoveel meer dan Undav en Vanzeir: Mazzu vond een groep die zijn filosofie perfect weet over te brengen

Union SG dat na dertien dagen aan de leiding staat. In en rond het Dudenpark is 't feest. Want wie denkt dat deze ploeg straks een zware terugval gaat krijgen, zou wel eens bedrogen uit kunnen komen.

We moeten hier toch even bij stilstaan: Union heeft in 13 matchen 11 (!) punten laten liggen. Tegen Club Brugge, Antwerp, KV Mechelen en Genk. Al de rest werd gewonnen: 29 goals voor (het meeste in 1A), 13 tegen (het minste in 1A). Gewonnen tegen Anderlecht, Standard en Gent. Da's echt geen toeval meer hoor. Union SG is een ploeg waar men rekening mee zal moeten houden voor play-off 1.

Revelaties? Die waren in 1B ook al fantastisch

Een terugval als Beerschot vorig seizoen zien we immers niet gebeuren bij de ploeg uit het Dudenpark? Waarom niet? Wel, het is allemaal veel uitgebalanceerder. Union hangt niet van de vorm van één of twee man af, zoals Beerschot vorig seizoen van Holzhauser en Tissoudali afhing. Wie nu verrast is door een speler als Casper Nielsen heeft de voorbije jaren 1B helemaal genegeerd. Die jongen kan al langer dan vandaag lekker voetballen.

Of dat Ismaël Kandouss een goeie verdediger is? Vraag eens aan de aanvallers van OHL en Beerschot tegen wie ze in 1B liever niet uitkwamen. Het geraamte van de ploeg uit 1B is blijven staan en met Felice Mazzu heeft de kern een trainer die op hun lijf geschreven staat. Waarom? De grote sterkte van Union is hun heel snelle omschakeling. Een beetje zoals Oostende vorig seizoen, maar met nog meer kwaliteiten.

Elke ploeg van Mazzu moet in blok kunnen verdedigen

Undav en Vanzeir zijn doelgerichter dan bijvoorbeeld een Sakala. Het middenveld is nog technischer onderlegd. Teuma, Amani en Nielsen kunnen razendsnel denken en handelen. En het belangrijkste: elke ploeg van Mazzu moet in blok kunnen verdedigen. Dat zijn de basics die hij hanteert: uit verdediging vloeit aanval voort. Je moet de bal hebben om vooruit te kunnen.

Dat was ook hoe hij Charleroi groot maakte en wat er misliep bij Genk, waar hij niet de spelers had om zo'n cultuur neer te zetten. Maar bij Union hangen de spelers aan zijn lippen en schuwen ze een extra inspanning niet. Ze weten dat ze hoge ogen aan het gooien zijn en willen dat momentum ook vasthouden. Dat is waar Mazzu de voorbije weken ook op hamerde: niet loslaten, want het tij kan snel keren.