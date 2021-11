Eminence grise met tonnen ervaring heeft raad voor De Ketelaere: "Blijf nog een jaar bij Brugge"

Hij ontdekte zowat de halve nationale ploeg toen ze nog klein waren. Urbain Haesaert heeft een oog voor talent en dat herkent hij onmiddellijk in Charles De Ketelaere. Maar toch zou hij hem nu nog geen toptransfer aanraden.

Haesaert vindt het voor zijn ontwikkeling beter om nog een jaar te blijven. "Mijn principe is altijd geweest dat je pas na twee succesvolle jaren op het hoogste niveau een échte eersteklasser bent. Charles is een héél groot talent, maar hij moet zich nog ontwikkelen. Als je nu naar een heel grote club gaat, moet je de namen daar eens bekijken. Zeg mij dan eens in wiens plaats je gaat spelen", zegt hij in HLN.

Haesaert haalt het voorbeeld van PSG aan. "Dat geldt bijvoorbeeld ook voor Ajax, wat voor Charles gelet op de filosofie en speelwijze een héél goeie club zou zijn. Op de plaats van Tadic of één van die anderen? Daarom raad ik Charles aan om nog een seizoen bij Club Brugge te blijven. Een heel goeie club, die zich fantastisch manifesteert. Je weet dat je beter wordt en dat je speelt."