Antwerp-spits beleeft de schrik van zijn leven: 'Gewapende soldaten houden Samatta en twee besmette landgenoten in hotel'

Ally Samatta kwam gisteren niet in actie voor Tanzania. De aanvaller van Antwerp FC zag vanuit zijn hotelkamer hoe zijn landgenoten bleven steken op een 1-1-gelijkspel bij Madagascar. De WK-droom spatte ineens uit elkaar.

Maar ondertussen zijn nog meer onheilspellende berichten opgedoken. Zo heeft het leger van Madagascar het hotel van de Tanzaniaanse spelers bestormd toen bleek dat drie internationals een positieve coronatest hadden afgelegd.

Armed Madagascar army soldiers storm the Tanzania National team players'hotel located in AntananarivoThe soldiers claim that there are players in the Tanzania National Covid-19 transmission team The players who are reported to be infected with Covid-19 are Manula,Samatta,Mwamnyet pic.twitter.com/ZfjaQVAowR