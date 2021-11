Balikwisha aast op plekje bij Rode Duivels: "Dan hebben ze iets in mij gezien"

Michel-Ange Balikwisha is één van de rijzende sterren van het Belgische voetbal. Of hij het WK in Qatar haalt is een ander paar mouwen.

Door blessureleed kon MichelAnge Balikwisha na zijn transfer van Standard zich nog niet helemaal laten gelden bij Royal Antwerp FC. Bij de Jonge Duivels scoorde hij afgelopen week wel een belangrijke goal tegen Turkije. De vraag is of bondscoach Roberto Martinez hem binnenkort oproept. Dat zou in maart best kunnen, want Martinez plant een stage voor jonge spelers. "Momenteel ben ik gefocust op het EK met de beloften en daarna zal ik mijn kans afwachten", zegt Balikwisha aan de RTBF. "Ik blijf gefocust en als ze mij oproepen voor Qatar, zal ik tonen wie ik ben. Als ze mij oproepen is dat ook niet voor niets, dan hebben ze iets in mij gezien."