Hoe Kompany probeert om Zirkzee wijs te maken dat er aan de top meer gevraagd wordt dan enkel talent

Zeven goals en twee assists bij de Nederlandse beloften in de EK-kwalificatiematchen. Het bilan van Joshua Zirkzee bij Jong Oranje oogt heel mooi. Bij Anderlecht zijn de prestaties echter nog te onregelmatig en daarom is hij er ook geen onbetwist titularis.

Zirkzee is misschien wel de stijlvolste en meest technisch begaafde speler die Anderlecht in zijn rangen rondlopen heeft. Maar hij heeft ook een soort nonchalance over zich waardoor hij er in sommige matchen niet aan te pas komt. "Af en toe heeft hij nog de neiging om ietwat nonchalant te worden, maar dat wordt echt al veel beter", zei Nederlands beloftencoach Erwin van de Looi daarover.

Het stoort Vincent Kompany ook. Hij hoopt dat zijn spits zo snel mogelijk 'volwassen' wordt en prikkelt hem door Christian Kouamé - die er wel elke keer vol voor gaat - momenteel bovenaan de hiërarchie te zetten. Kompany probeerde uiteraard ook al beiden tegelijk op het veld, maar dat werd telkens geen groot succes.

Werken!

De 20-jarige spits is naar verluidt ook geen echt trainingsbeest en rekent vooral op zijn uitstekende techniek. Maar Kompany wil dat zijn spitsen hoge druk gaan zetten en daar is Zirkzee zeker niet de beste in. Kouamé en Raman doen dat wel. Al zou de Nederlander eigenlijk altijd eerste keuze moeten zijn met zijn kwaliteiten.

Kompany haalde ook al een paar keer aan dat hij nog jong is en nog veel moet leren. Dan heeft hij het vooral over zijn inzet. De coach doet er alles aan om hem te doen inzien dat er aan de top meer geëist wordt van een spits dan enkel scoren. Al mag dat departement ook nog wat beter omdat men niet het gevoel heeft dat hij ten alle prijze dat doelpunt wil maken.

Nochtans had hij bij Bayern München met Robert Lewandowski daarvoor een perfect voorbeeld. De Pool aast op elke mogelijkheid, terwijl Zirkzee meer afwacht. Dat willen ze eruit krijgen. En er is al een verschil merkbaar. "Bij de interlandperiode in september leek het wel alsof er een nieuwe speler binnenkwam", zei Van de Looi nog. Al mag het nog een stuk beter...