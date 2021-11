Charleroi maakt werk van de toekomst: 'Derde sterkhouder tekent bij tot 2026'

Sporting Charleroi doet het onder Edward Still erg goed tot dusver, met een gedeelde vierde plaats na veertien speeldagen. De Carolo's maken werk van de toekomst, want na Ryota Morioka en Ali Gholizadeh staat er nog een sterkhouder op het punt zijn contract te verlengen.

Sudpresse laat weten dat linksachter Joris Kayembe de volgende is om zijn contract te verlengen. Kayembe (27) ligt tot 2023 onder contract, maar zou vrijdag een verbeterd contract ondertekenen dat hem tot 2026 in Charleroi zal houden.

Na avonturen bij Porto en Nantes herlanceerde Kayembe zijn carrière bij Sporting Charleroi. In die mate zelfs dat hij in 2020 opgemerkt werd door Roberto Martinez. Kayembe behaalde twee caps: hij viel twee keer kort in in oefeninterlands tegen Ivoorkust en Zwitserland.