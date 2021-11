Antwerp-speler over periodes bij Anderlecht en Genk: "Ik was er maar een schaduw" en "Dat wil ik geen tweede keer meemaken"

Pierre Dwomoh maakt momenteel het mooie weer bij Antwerp. Maar hij heeft een verleden bij zowel Anderlecht als Genk, al liep het daar niet helemaal naar wens in het verleden.

"Na twee jaar ben ik bij Anderlecht vertrokken. Het was volledig mijn keuze, ook al was ik niet de makkelijkste", aldus Dwomoh in Het Nieuwsblad.

Gesmeekt

"Ik smeekte mijn papa dat ik wegwilde bij Anderlecht. Doorbreken zou er nooit lukken, want ze hadden Doku al. Ik was maar een schaduw."

Ook bij Genk liep het uiteindelijk met een sisser af: "Wat er in Genk gebeurd is, wil ik geen tweede keer meer meemaken."