Hein Vanhaezebrouck stelt er zich grote vragen bij: "We zullen moeten opletten"

Het einde van het jaar nadert met rasse schreden en dan wordt er ook al gekeken voor een winterstage.

De voorbije jaren bleven de winterstages van de Belgische ploegen door de coronacrisis vaak beperkt tot een activiteit in eigen land. AA Gent heeft van 3 tot en met 8 januari een stage ingepland in het Spaanse Oliva, al is het wel nog te zien of die zal kunnen doorgaan.

Hein Vanhaezebrouck stelt er zich de nodige vragen bij. "We zullen moeten zien wat er in België en in Spanje gebeurt, het is niet zeker dat we effectief zullen gaan”, zegt hij aan HLN.

Na de match op Union, krijgen de spelers vanaf 27 december verlof. “Sommigen gaan dan weg, we zullen ook moeten opletten of hun terugkeer niet voor problemen zorgt. Spanje is op dit moment nog oké, maar het is best mogelijk dat het daar over twee weken ook weer een rode zone is."