Pierre Dwomoh erkent dat hij zelf ook fouten heeft gemaakt bij Racing Genk

Pierre Dwomoh heeft de laatste weken een vaste stek te pakken in de ploeg van Brian Priske. De nog steeds maar 17-jarige middenvelder heeft er al een bewogen carrière opzitten bij onder andere Racing Genk.

In Gazet van Antwerpen blikte Pierre Dwomoh terug op zijn periode bij Racing Genk. Dit werd uiteindelijk geen succes. Niet sportief maar ook niet extra sportief. “Hannes Wolf stak er een stokje voor. Onder Van den Brom hoopte ik op beterschap, want Hollandse trainers geven toch kansen aan de jeugd”, vertelt hij.

Binnen de club borrelde toen al het feit dat Dwomoh boven zijn stand leefde, vooral zijn ploegmaats stoorden zich daaraan. “Toen Dimitri (nvdr De Condé) dat zei, schrok ik, ik had niet door dat ze mij beu waren. Over die arrogantie, kijk: ik ben van Mechelen. Onze taal komt misschien wat agressiever over”, getuigt de jonge speler.

Dwomoh erkent dat hij fouten heeft gemaakt bij Genk, maar ziet er ook het positieve van in. “Ik heb fouten gemaakt bij Genk. Ik heb soms verkeerd gereageerd. Al is het misschien niet slecht dat het is gebeurd. Nu heb ik eruit kunnen leren”, besluit hij.

Dit seizoen kwam hij al vijfmaal in actie bij Antwerp onder andere tweemaal in de Europa League.