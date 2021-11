Pierre Dwomoh is zeer ambitieus: "Binnen drie jaar moeten we daar staan"

Pierre Dwomoh gaat snel over de lippen als een van de meest arrogante spelers. Zijn imago van enfant terrible zal hij niet snel meer kwijtspelen.

Al toen hij op zijn tiende bij Anderlecht arriveerde kreeg hij snel het label van enfant terrible toebedeeld. “Overal waar we kwamen, wonnen we, en ik werd tot de Purple Talents gerekend, de allergrootste talenten. Toch voelde ik mij al snel genegeerd. In tegenstelling tot anderen mocht ik niet met jongens van een jaar ouder spelen. Ik kreeg het gevoel dat ze niet meer in mij geloofden”, zegt Dwomoh aan Het Nieuwsblad.

Zijn vertrek bij Anderlecht zit nog altijd in het geheugen. “Toevallig was ik toen eens in Genk voor een wedstrijd en liep ik hun jeugdcoördinator tegen het lijf. Hij sprak me aan en nog voor ik hallo zei, zei ik: Ik wil bij Genk spelen! M'n papa was boos toen ik dat 's avonds vertelde, maar ik heb hem gesmeekt. Laat me alstublieft gaan.”

“Na een bezoekje was hij gelukkig overtuigd en dus ben ik na twee jaar bij Anderlecht vertrokken. Zij stuurden toen verhalen de wereld in en beweerden dat ze mij zelf hadden weggestuurd, maar dat was volledig mijn eigen keuze. Oké, ik was niet de makkelijkste, maar niet omdat ik zo ben geboren. Ik wilde daar gewoon echt niet zijn.”

Nu is hij enorm ambitieus bij Antwerp. Hij ziet de ambitie van voorzitter Paul Gheysens en wil mee op de kar springen. “Ik vind dat wij nu al de kwaliteiten hebben om voor de titel te strijden. En ik vind dat Antwerp binnen drie jaar even ver moet staan als - nu ga ik heel groot praten - Ajax. Op termijn kunnen we in Europa voor nieuwe mirakels zorgen.”