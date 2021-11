Peeters geniet interesse van Belgische topclub: "Ik ga geen vijftien jaar bij Eupen blijven, hé"

Stef Peeters is één van de sterkhouders bij KAS Eupen. De middenvelder is echter van plan om een stap hogerop te zetten. In augustus scheelde het geen haar.

Standard kwam in de laatste dagen van de zomermercato Am Kehrweg aankloppen voor Stef Peeters. KAS Eupen zag het echter niet zitten om vlak voor het sluiten van de markt een sterkhouder te verliezen. “Het klopt dat de interesse van de Rouches concreet was”, aldus de middenvelder in La Dernière Heure. “Standard is de enige Belgische topclub die zich al gemeld heeft bij mij. Of ik een transfer zie zitten. Ik ga geen vijftien jaar bij Eupen blijven, hé.”