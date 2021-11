Speler KV Mechelen maakt indruk met 5 goals én 7 assists: de meest ondergewaardeerde zomertransfer in JPL?

Eerlijk? Wie ons begin dit seizoen had gezegd dat Hugo Cuypers dé man bij KV Mechelen zou zijn, met doelpunten, werkkracht én assists in de spits van Malinwa, zouden we misschien niet geloofd hebben.

In zijn laatste elf wedstrijden zit de 24-jarige Luikenaar aan 5 goals en 6 assists, dan ben je gemiddeld om de 90 minuten van waarde voor je club - daar kan je mee buiten komen. In totaal zit hij aan 7 assists overigens in 1110 speelminuten in de Belgische competitie, een doelpunt of assist om de 92,5 minuten dus.

92,5 minuten

Zelf gaf Cuypers onlangs nog aan dat het zo goed draait omdat hij - eindelijk - volledige wedstrijden mag spelen, iets wat hij zelden heeft meegemaakt in zijn carrière zo blijkt. Niet bij Standard en Seraing in de Belgische competitie.

En ook niet bij Ergotelis, Olympiakos en Ajaccio, want de voorbije jaren was de jonge spits inderdaad vooral in het buitenland actief. Daardoor was hij voor Belgische watchers een beetje uit het oogveld geraakt.

Onbekend maakt onbemind, maar ondertussen kent iedereen de Luikenaar wel opnieuw - zoveel is duidelijk. Niet enkel omwille van zijn statistieken overigens, want Cuypers is ook een toonbeeld van veel loopwerk en veel grinta.

Ontdekking

Zijn transferwaarde volgens Transfermarkt is ondertussen gestegen van 0,75 naar 1 miljoen euro en de sky lijkt op dit gebied nog steeds the limit voor de Kakkers, die hem nog tot 2025 - met optie tot 2026 overigens - onder contract hebben liggen.

"Het is misschien niet de meest verfijnde speler, maar hij heeft veel energie en dat willen we elke week zien terugkomen", aldus coach Vrancken bij Extra Time daarover. Waarop de analisten ook vol lof waren. We gaan er nog veel van horen, zoveel is duidelijk.