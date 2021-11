Geoffke Deurne Noord neemt beslissing over zijn toekomst: "Dan doe je dat als speler heel graag"

Geoffry Hairemans heeft een beslissing genomen over zijn toekomst. In 2019 kwam hij over van Antwerp naar KV Mechelen.

Bij Malinwa heeft hij ondertussen al meer dan 70 wedstrijden op de teller staan en daar kunnen er nog heel wat bijkomen. Alles top Hairemans heeft zijn contract namelijk weten te verlengen en ligt nu tot juni 2025 onder contract bij De Kakkers. “Alles is hier top in Mechelen. De ploegsfeer is top, de fans zijn top, de club is top”, vult Hairemans zelf aan. “Ze hebben hier iets neergezet en ik voel mij super goed in dat geheel. Dan teken je als speler heel graag bij", aldus Hairemans op de webstek van Malinwa.