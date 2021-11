Jonge Kroaat ontpopt zich tot leider in Beerschot-defensie: "Ik weet dat het arrogant klinkt"

Beerschot heeft met de 21-jarige Stipe Radic een ambitieuze verdediger in de rangen lopen.

Beerschot doet het de laatste weken defensief bijzonder goed. Zo kreeg de ploeg van Torrente in de laatste zeven wedstrijden vier keer geen goal tegen.

Stipe Radic is één van de elementen die deze prestatie helpt neer te zetten. Hij maakte een gokje met de keuze voor Beerschot.

“Beerschot wilde me al langer. Ik had geen garanties dat ik hier in de ploeg zou staan, maar ik zou wel een eerlijke kans krijgen”, zegt hij aan Het Nieuwsblad. “Na twee trainingsdagen kwam Will Still naar me toe en hij vertelde me dat ik zou starten tegen Antwerp. Nadien ben ik nooit meer uit de ploeg verdwenen. Beerschot heeft me alles gegeven en nu ik wil alles aan de club teruggeven.”

Sinds de blessure van Frédéris Frans heeft Radic een andere rol toegemeten gekregen. “Ik heb inderdaad zijn rol een beetje overgenomen. Ik ben nu de leider achterin. Of dat niet vreemd is als jongste speler van de verdediging? Nee, ik heb dat altijd in mij gehad. Ik weet dat het arrogant klinkt, maar het is zo.”