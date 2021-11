AA Gent maakt bocht van 180 graden na storm van kritiek: "Er is geloof in een goede afloop"

AA Gent kreeg een storm van kritiek over zich heen nadat bekend werd dat ze Racing Gent lieten vallen. De A-ploeg zou niet meer welkom zijn in Oostakker om er zijn wedstrijden te spelen en zou zo verplicht worden te stoppen. Na alle commotie hebben de Buffalo's echter hun kar gekeerd.

Volgens Het Nieuwsblad heeft de lawine aan negatieve reacties hen doen inzien dat het beter is om het imago op te poetsen door de samenwerking met RC Gent te versterken. Er zou zelfs al een princiepsakkoord zijn waar eerstdaags over gecommuniceerd wordt. De eerste ploeg van Racing Gent zou zo weer een toekomst hebben.

“Ik hoop snel met goed nieuws te komen en ten laatste tegen de algemene vergadering van 4 december groen licht te krijgen. Nadien kunnen we verder timmeren aan de toekomst van onze club", klinkt bij RC Gent-voorzitter Luc Pennoit in de krant.

“We staan er zelf van te kijken hoeveel reacties er zijn gekomen na ons persbericht en zijn dan ook tevreden dat dit dossier in de juiste richting evolueert. Ik wil zeker niet te vroeg victorie kraaien maar ik durf toch te stellen dat ik nu toch opnieuw wat meer geloof in een goede afloop heb. En dat is al een overwinning op zich!”