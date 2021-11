Chelsea had zinnen gezet op Nainggolan: "Maar ze verschoten toen ze zagen wat ik verdiende"

Radja Nainggolan heeft met AS Roma en FC Internazionale twee absolute topclubs op zijn lijst met werkgevers staan. Toch liet de middenvelder ooit de kans schieten om voor Chelsea FC te voetballen.

Als sterkhouder van AS Roma kwam Chelsea FC namelijk aankloppen. “Antonio Conte was toen coach van the Blues en wilde me naar Engeland halen”, aldus Radja Nainggolan bij MidMidPodcast.

“Ze verschoten echter toen ze hoorden wat ik in Rome verdiende”, lacht Il Ninja. “Ze boden uiteindelijk 750.000 euro meer, maar voor dat bedrag wou ik niet naar Engeland verhuizen. Daarom is die transfer uiteindelijk afgesprongen.”