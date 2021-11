Croky Cup: Nicolas Laforge krijgt topaffiche in 1/8ste finales

Van dinsdag tot donderdag staan de 1/8ste finales van de Croky Cup op de agenda. De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) maakte maandagmiddag de aanduidingen van de scheidsrechters bekend. Bekijk het hier.

Met Racing Genk-Club Brugge krijgen we een finale avant la lettre voorgeschoteld. Nicolas Laforge is de man die de kraker in goede banen zal moeten leiden.

Bert Put neemt Seraing-Anderlecht voor zijn rekening, Bram Van Driessche is de scheidsrechter van dienst in KV Mechelen-Cercle Brugge.