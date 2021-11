Eén van de grootste Nederlandse voetballers ooit heeft kritiek op Noa Lang: "Dan ben je niet één van hen"

Noa Lang was tegen Genk weer wedstrijdbepalend met een goal en een assist. Hij speelde trouwens ook gewoon sterk. Maar na zijn doelpunt ging hij vieren met een vinger voor zijn mond. En dat wordt ook in eigen land niet gesmaakt.

In de voetbaltalkshow Rondo beoordeelde icoon Marco van Basten de beelden. Lang ging vieren met het wijsvingertje op de lippen en duwde ploegmaat Charles De Ketelaere weg toen die hem wou feliciteren. “Opvallend”, aldus Van Basten “Je kan dat een keertje doen, maar eigenlijk moet je blij zijn dat je met elkaar gescoord hebt. Nu duwde hij zijn ploegmaats weg, zo van: ‘Laat me even alleen’. Dan ben je niet echt deel van de club, en dat is niet goed. Je moet ‘één van hen’ blijven.”

Lang corrigeerde zichzelf wel, maar volgens Van Basten moest hij na zo'n lange tijd zonder doelpunt vooral bescheiden blijven. “Dat hoort niet bij een goede speler. Een belangrijke speler scoort om de twee of drie matchen, dat moet hij ook onthouden.”