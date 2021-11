Anderlecht en Club Brugge strijden zij aan zij: "In Vincent Mannaert heb ik een bondgenoot gevonden"

De fiscale hervorming van het voetbal is én zal de komende weken en maanden hét nieuws blijven. Ook Wouter Vandenhaute staat op zijn achterste poten. Al blijft de voorzitter van RSC Anderlecht niet bij de pakken zitten.

Voor de duidelijkheid: Wouter Vandenhaute benadrukt dat hervormingen nodig zijn, maar de voorzitter van RSC Anderlecht wil dat de voetbalsector de tijd krijgt om aan het stuurwiel te draaien. “In andere landen wordt de sportsector na twee jaar corona net gesteund door de overheid. Dan denk ik spontaan aan de profclubs in Nederland en Duitsland. In België komen ze geld vragen.”

“Het heeft me de vorige weken enorm veel energie gegeven dat Anderlecht en Club Brugge heel goed samengewerkt hebben”, aldus Vandenhaute in Het Laatste Nieuws. “Ik had rustig aan de zijlijn kunnen staan en Club Brugge het alleen laten oplossen. Twee jaar geleden was onze loonmassa een pak groter, maar ondertussen is blauw-zwart ons voorbij. Wel, in Vincent Mannaert heb ik een bondgenoot gevonden.”

Het wantrouwen ten opzichte van het voetbal is enorm. We hebben het boetekleed aangetrokken

Ook Peter Croonen werd als voorzitter van de Pro League in het verhaal betrokken. “We hebben eerst en vooral voor vertrouwen moeten zorgen. Het wantrouwen ten opzichte van het voetbal is enorm. We hebben het boetekleed aangetrokken en gezegd dat we de 43 miljoen euro die de fiscus via het voetbal wil ophalen ook effectief zullen ophoesten. Maar we willen in de toekomst proactief aan tafel. Niet op deze manier.”