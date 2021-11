Antwerp-voorzitter Gheysens wil kleine groep supporters aanpakken: "We gaan dit echt moeten oplossen"

Paul gheysens, voorzitter van Antwerp, ziet dat zijn ploeg stilaan begint te draaien. Nog niet zoals hij het wil, maar de puzzelstukjes lijken in elkaar te vallen. Maar één ding ligt hem toch zwaar op de maag: de incidenten met supporters.

"Dat gedoe met pyrotechnisch materiaal steekt me zó tegen dat ik zelfs geen zin meer heb om nog veel zaken uit te breiden”, zegt hij in Gazet van Antwerpen. “Ik weet het wel: het gebeurt overal en het gaat over heel ­weinig mensen. Een man of ­vijftig. Daartegenover staan ­twintigduizend fans die zich wél aan de regels houden. Maar we gaan dit echt moeten oplossen. Om die uitlaatklep kunnen we blijkbaar niet heen, maar we gaan iets moeten verzinnen om die ­gecontroleerd en binnen de ­beschaving te houden, zeg maar.”

En komend weekend staat Beerschot op het programma. Wel op het Kiel, maar ook daar valt te vrezen dat er het een en ander gebeurt. Gheysens wil het belang van de match dan ook wat minimaliseren. “Die derby? Voor mij is dat een match als een andere. Ik weet niet waarom de pers dat probeert op te kloppen. Ik vind dat jammer, want te veel animo is nooit goed.”