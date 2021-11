Vieringen Noa Lang worden in Nederland zwaar bekritiseerd: "Je ziet hem continue strijd voeren"

De vieringen van Noa Lang zijn intussen al genoegzaam bekend. In zijn thuisland Nederland hebben ze daar meer kritiek op dan in België. Zo haalde Marco van Basten afgelopen weekend nog naar hem uit. Analist Ronald de Boer kan dat wel begrijpen...

De Boer zag het vingertje op de lippen na zijn goal tegen Genk ook. "Ik weet niet goed waarom wij Nederlanders negatiever zijn. Ik begrijp wel dat hij kleur brengt in de competitie, maar jullie kunnen toch niet ontkennen dat die maniertjes er zijn, niet?", vertelt hij in HLN.

"'Kijk mij doen, jullie weten er niets van'. Dat wekt blijkbaar veel irritatie op in Nederland. Dan kan ik mij wel vinden in wat Marco zegt. En hij mag als drievoudig Gouden Bal-winnaar toch ook wel wat zeggen."

Pierre Van Hooijdonk ziet dat Lang die controverse misschien nodig heeft. "Je ziet hem continu strijd voeren. Alsof het een drug is, die hij nodig heeft in zijn leven. Memphis had dat ook heel hard, maar die is wat ontdooid. Zijn aaibaarheidsfactor is nu vele malen groter. In hun jeugd hebben die jongens meer meegemaakt dan de gemiddelde voetballer. En als je vraagt of ze die strijd nodig hebben, dan is het antwoord misschien wel 'ja'."