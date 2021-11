Spreidstand voor Kompany: Refaelov bezorgt hem opties, maar ook kopbrekens

Heeft Lior Refaelov nu zijn waarde bewezen voor Vincent Kompany? Dat is eigenlijk de vraag niet. Kompany weet wat de Israeli kan bijbrengen aan zijn elftal, maar er zijn nog andere factoren die meespelen.

Refaelov heeft 18 wedstrijden in alle competities voor Anderlecht gespeeld, waarvan 9 als titularis. Daarin scoorde hij 8 keer en gaf hij 4 assists. Vier goals en alle vier assists daarvan kwamen er wel in de Europa League qualifiers en in de bekercompetitie. Maar zoals hij zaterdag tegen Charleroi bewees: hij kan er altijd wel eentje maken uit het niets.

Van dat soort spelers heeft Kompany er niet zoveel lopen. Dus is de vraag: waarom speelt hij niet altijd? Of in ieder geval toch meer. In de huidige opstelling - en dat hebben we al een paar keer geschreven - voelt Refaelov zich niet opperbest. Hij speelt liever centraal, maar moet in de 4-2-2-2 ook de linkerflank afdekken. Van nature trekt hij echter meer naar het centrum. Dat verwijt Kompany hem niet, maar stelt het ook vast.

Concurrenten

Daarnaast is er het probleem dat Yari Verschaeren niet genoeg aan de bak komt als Refaelov speelt. Verschaeren is goed voor 4 goals en 4 assists in 19 matchen, maar maakt niet genoeg progressie. Nochtans vertegenwoordigt hij het grootste kapitaal van de club. Zijn marktwaarde kelderde intussen al van deen 15 miljoen in december 2019 naar een kleine 10 miljoen nu (bron: Transfermarkt).

De twee zijn concurrenten van elkaar. Verschaeren speelt zijn beste matchen als hij links staat en naar binnen kan komen. Rechts rendeert hij niet zo goed. Hetzelfde geldt voor Ait El Hadj. Refaelov was daar het slachtoffer van. Met Verschaeren én Refaelov zou er niet genoeg balans in het elftal zitten. Al luidt een gezegde: 'goede voetballers vinden elkaar altijd'.

Een probleem met Kompany is er niet, want eigenlijk komen de twee heel goed overeen. 't Zijn leeftijdsgenoten en ze kunnen uren met elkaar over tactiek spreken. Zoals ook gedaan werd toen Refaelov net overkwam van Antwerp. De Israëliër denkt mee, maar vindt ook dat hij nog altijd een meerwaarde kan bieden.

Dat is ook zo, maar Kompany moet dus een spreidstand doen. Ofwel een systeem ontwikkelen dat op het lijf van Refaelov geschreven is, maar dan komt zijn jonge garde minder aan bod. Ofwel Refaelov gebruiken als supersub, maar dat heeft tot nu toe niet echt gewerkt.