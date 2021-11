Kompany trots, maar... "Ons seizoen zou er helemaal anders uitzien als we dat achterwege laten"

't Was een rollercoaster voor Vincent Kompany, die bekermatch tegen Seraing. Na 20 minuten stond zijn ploeg al 2-0 in het krijt. Na 120 minuten en strafschoppen gingen ze naar de kwartfinales.

"Wat ik onthou van deze match? 't Was een echte cupmatch hé. Ik hoorde mijn collega (Jordi Condom) spreken over Sinterklaas. Wij hebben er ook wel uitgedeeld. Twee strafschoppen na 20 minuten heb ik nog niet veel gezien. Maar de ploeg is goed teruggekomen en zelfs voorgekomen. Daarna laten we ons weer wegzetten. Ja, het was een speciale match", sprak Kompany na de match.

Toch was er ook trots. "Dit is een team dat de armen niet laat hangen. Maar we maken weer fouten en moeten weer eerst achter de feiten aanlopen. Ons seizoen zou helemaal anders eruit zijn als we dat achterwege laten. We hebben nog niet veel verloren als we 2-0 voorstaan, maar we hebben wel al veel 2-0 achtergestaan."