Glenn Neven geloofde lange tijd in stunt, maar maakte zelf de beslissende fout: "Ref zag voorafgaande fout niet"

Aanvoerder Glenn Neven zag de nodige kansen om met Lommel door te stoten in de Beker van België.

Nadat Lommel eerder Charleroi uitschakelde wou het dit keer een poging ondernemen om AA Gent een hak te zetten in de Croky Cup. “In de wedstrijd tegen Charleroi lagen we meer onder dan nu, maar nu worden we wel uitgeschakeld”, zei Neven aan HBVL. “Gent had de volledige controle, dat is niet meer dan normaal als je ziet hoeveel kwaliteit ze hebben rondlopen.”

Na de 0-1 kreeg Lommel enkele kansen op de gelijkmaker, maar het doelpunt viel aan de andere kant. “Dat de ref die strafschop fluit, kan ik begrijpen. Maar hij vergat wel de voorafgaande fout op Thordarson te fluiten. Hij stond met zijn rug naar de fase dus hij kon het ook niet zien. Maar wat ik niet begrijp, is dat zijn assistenten ook niet ingrepen.”

Ondanks de uitschakeling is het bekeravontuur iets om te onthouden. “Niemand had verwacht dat we dit Gent zouden kloppen dus een drama is dit niet. Vooral als je weet dat wij geroteerd hebben en Gent niet. Nu, onze prioriteit ligt sowieso op de wedstrijd van zondag tegen Lierse. Die is voor ons belangrijker.”