Overlegcomité laat voetbalpubliek gerust: geen beperkingen

De premier heeft zopas na het Overlegcomité een persconferentie gegeven om de nieuwe coronamaatregelen aan te kondigen.

Vooraf werd gevreesd dat er zoals in andere Europese landen een verbod of een beperking van het aantal toeschouwers in het voetbal zou komen.

Premier Alexander De Croo repte echter met geen woord over het voetbal. Alles kan de komende weken dan ook blijven doorgaan zoals het nu is.

Dat is goed nieuws voor de Pro League en de Belgische clubs in de Jupiler Pro League die nieuwe beperkingen hoegenaamd niet zagen zitten.