Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden komt dinsdag bijeen met KBVB en Pro League: "Bijkomende maatregelen en eenduidig signaal"

De hallucinante supporterstaferelen in Beerschot-Antwerp en Standard-Charleroi blijven niet zonder gevolg. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden zit dinsdag samen met de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) en de Pro League om dit wangedrag een halt toe te roepen.

In een communiqué laat Minister van Binnenlandse Zaken haar afschuw blijken voor de wantoestanden van afgelopen weekend. "Vorige week toonden vertegenwoordigers van de supportersclubs, de Pro League en de KBVB zich bereid om het gevaarlijke gedrag van enkele supporters een halt toe te roepen. Hun woorden waren nog niet koud, of afgelopen weekend liep het in verschillende stadions weer helemaal uit de hand", klinkt het.

Op vraag van Verlinden moeten de Pro League en de KBVB dinsdag tekst en uitleg gaan geven aan het FOD Binnenlandse Zaken over hoe ze dit wangedrag een halt zullen toeroepen. De minister verwacht daarbij strenge bijkomende maatregelen en een eenduidig signaal.

"Voetbal moet een feest blijven, en daar moeten de clubs en de Pro League mee garant voor staan", sluit Verlinden haar communiqué af.