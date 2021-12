Leegloop dreigt bij Club Brugge na Europese uitschakeling in Champions League

De kans dat er bij Club Brugge heel wat spelers vertrekken tijdens de wintermercato lijkt bijzonder groot.

Volgens analist Marc Degryse dreigt er door de Europese uitschakeling een leegloop bij Club Brugge. “Ik was overtuigd dat jongens als Vanaken, De Ketelaere en Lang minstens zouden blijven tot het einde van het seizoen. Al was dat wel met Europees voetbal in het achterhoofd”, zegt Degryse in de HLN Sportcast.

“Als Club nu een interessante aanbieding krijgt, zullen ze er serieuzer over nadenken dan wanneer ze zich gekwalificeerd zouden hebben. Toch ben ik van De Ketelaere en Vanaken vrij zeker dat ze het seizoen zullen uitdoen bij Club. Voor Lang steek ik mijn hand niet in het vuur...”