KV Oostende heeft duidelijkheid over blessure Vincent Koziello

Na slechts drie minuten moest Vincent Koziello in de match van KV Oostende tegen Eupen vervangen worden.

De Fransman had last van de knie. Even werd gevreesd dat hij een scheur in de ligamenten van de knie opliep.

KV Oostende liet via zijn sociale media weten dat dit niet het geval is. Koziello heeft zijn knie ontwricht en moet enkele weken aan de kant blijven.

De kustploeg verwacht dat hij na de winterstop gewoon weer kan aansluiten bij de groep.