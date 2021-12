Kompany over zijn verdediging, middenveld en aanval... Maar ook over België in Europa: "Een Oostenrijkse of Zwitserse ploeg is echt niet meer zo makkelijk te kloppen"

Seraing voor de tweede keer in twee weken. Anderlecht is gewaarschuwd na de bekermatch. Vincent Kompany ziet alvast dat het aanvallend spel in stijgende lijn zit. De verdediging baart echter wel nog zorgen.

De wedstrijd tegen Seraing stond bij de meeste journalisten blijkbaar niet bovenaan het lijstje. Het ideale moment dus om met Vincent Kompany wat dieper in te gaan op bepaalde spelers, probleempunten en het Belgisch voetbal in het algemeen.

Vincent, heb je al oplossingen gevonden voor de vele tegendoelpunten?

"Over het algemeen zijn we bezig met onze principes en die blijven we herhalen. Elke speler moet daarbij betrokken zijn, dan los je al veel problemen op. Die weg hebben we vorig seizoen ook al bewandeld, dat is niet nieuw. We hebben daar toen ook vrij lang op moeten werken."

De aanval zit wel duidelijk in stijgende lijn.

"Het is moeilijk om te zeggen dat we op schema zitten. Vorig jaar hebben we daar ook best lang over gedaan. We hebben 12 nieuwe jongens moeten inpassen, vooral in het aanvallend compartiment. Maar die geraken meer en meer op elkaar ingespeeld. Ik hoop wel dat we die progressie blijven maken."

Mag ik opmerken dat de samenwerking Cullen-Olsson ook steeds beter loopt? Olsson vonden we maanden lang vrij anoniem, maar nu begint hij ook aanvallend mee te draaien.

"Kijk, iedereen heeft zijn eigen aanpassingsperiode. Ik ga dat nu dus ook niet al te snel ophemelen. De stijgende lijn behouden is voor mij het belangrijkste. Ik heb daar eigenlijk heel weinig over getwijfeld. Maar mijn bedoeling is om niet enkel automatismen te hebben tussen de jongens die vaker starten. Idealiter is die samenwerking er tussen alle spelers, wie er ook op het veld komt. Dat is onze betrachting."

Wat ik bedoel: was Olsson niet te onopvallend?

"Het gaat allemaal om de spelpatronen en hoe snel je ploeg dat oppikt. Het doel is om sneller te spelen, maar daarvoor moet je alle spelpatronen wel kennen. Elke speler is ook anders. De ene wil de bal in de diepte, de andere op zijn rechtervoet. Wie heeft welke bal en aan welke snelheid het liefst? Dat probeer ik mee te geven, maar in het begin is dat heel veel informatie. Hoe meer duidelijkheid en hoe langer je samenspeelt hoe makkelijker dat is."

Verdedigend roept de keuze voor Magallan ten koste van Harwood-Bellis bij veel fans en analisten wel vragen op.

"Taylor is nog maar 19 hé. Daar zit geen plan op de achtergrond bij, dat heb ik in het verleden al gezegd. We hebben nog vijf matchen voor Nieuwjaar en hebben iedereen nodig. Er zijn al meer jongens in de media afgeschreven terwijl dat in mijn hoofd absoluut zo niet is. Ik beschouw hem niet anders. Die jongens moeten minuten krijgen op de juiste momenten."

Hoe zit het met de revalidatie van Hannes Delcroix?

Heel goed, op dat vlak zijn we heel tevreden met zijn progressie. We hebben een vrij fitte kern voor zo'n drukke periode. Het is nu kwestie om hem fit te krijgen en te houden. En dan hebben we er een heel goeie speler bij."

Benito Raman is er morgen weer bij, hoe gemotiveerd is hij?

(lacht) Als er één speler overgemotiveerd is, is het wel Benito. Ik hoop dat hij morgen bepalend kan zijn. Hij is er alvast klaar voor."

Vincent, nog een vraagje over het Belgisch voetbal. Hoe kijk jij naar de uitschakeling van zoveel Belgische ploegen voor Nieuwjaar?

"Het geval van Club Brugge moeten we los zien, want zij zaten in een loodzware groep. Ik denk dat we niet mogen onderschatten hoeveel progressie de andere landen hebben gemaakt. Een Oostenrijkse of Zwitserse ploeg lijkt nog steeds makkelijk, maar jullie weten ook wel wat die mannen kunnen. Ze zijn veel competitiever geworden en dat maakt alles moeilijker. De ploegen liggen dichter bij elkaar qua niveau. Ik hoop dat we als land die stap heel snel terug kunnen maken."

Hebben wij dan te weinig progressie gemaakt?

"Elke ploeg moet naar zichzelf kijken. Europa zit nu vol met ploegen die heel veel stappen hebben gezet. Die opbouwen, die pressing zetten, die een idee hebben... Dat maakt dat die matchen niet zo makkelijk meer zijn. België heeft genoeg talent en er zijn een paar ploegen met genoeg geld om te wedijveren met de subtop. De volgende seizoenen moeten we daar gewoon weer aan werken."