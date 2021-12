Kompany wil volleybalcoach en klankbord Gert Vande Broek niet veroordelen vooraleer alle feiten gekend zijn: "Ik ken hem als een zacht iemand"

Gert Vande Broek, bondscoach van de Yellow Tigers, is een vriend van Vincent Kompany. Vande Broek is intussen in zwaar vaarwater terechtgekomen na uitspraken van verschillende speelsters. Kompany wil echter nog geen conclusies trekken over zijn "klankbord".

Kompany heeft in het begin van zijn trainerscarrière raad gevraagd aan Vande Broek. Hij noemde hem "zijn klankbord" en wil hem dan ook niet veroordelen vooraleer er een onderzoek is gedaan. "Ik zit er vrij rustig in", aldus Kompany. "Omdat dat makkelijker is. Ik spreek vooral over hoe ik de persoon Vande Broek ervaar. Gert is een heel kalm iemand, met een scherpe analyse, volledig in lijn met de topcoaches waarmee ik heb gewerkt."

"Het is belangrijk om klankborden te hebben. Ik ken hem alleen als iemand die heel zacht is, academisch, ervaren... Hij spreekt dezelfde taal als de toppers die ik ken. Ik ga hier dan ook niet in de flow meegaan om mezelf in te dekken. Er is een onderzoek ingesteld en de waarheid zal dan wel naar boven komen."