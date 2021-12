🎥 Antwerp blikt fier terug op zege tegen Olympiakos: "Zo hadden we meer punten kunnen hebben"

Antwerp was voor de laatste speeldag van de Europa League-groepsfase al uitgeschakeld. Toch werd het een einde in schoonheid.

The Great Old won namelijk op de eigen Bosuil met 1-0 van Olympiakos en fnuikte daarmee de kansen van de Grieken om nog groepswinnaar te worden.

Op social media blikt Antwerp terug op de overwinning met onder meer Birger Verstraete: "Het is een driepunter maar we hadden er meer verdiend. Met een beetje geluk en als de wedstrijden minder lang hadden geduurd, hadden we meer punten gehad", klinkt het.

Ook de speech van coach Brian Priske krijgen we te zien. De Deen was heel tevreden met de prestatie van zijn team, dat eindelijk eens kon winnen in Europa.