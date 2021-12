Lid van sfeergroep op Kiel verrast: "Het hele stadion vindt die pyro-acties geweldig"

Vorig weekend werd de derby tussen Beerschot en Antwerp opgeschrikt door iemand die een vuurpijl in het vak van de Antwerpsupporters gooide.

Dergelijke acties horen niet thuis in een voetbalstadion. Toch is de perceptie over het politie-optreden in twee richtingen anders. Zo circuleren er op sociale media filmpjes waarin spotters van de politie hardhandig optreden en buitensporig geweld gebruiken.

Een lid van de sfeergroep op het Kiel reageerde anoniem bij Het Laatste Nieuws op alle gebeurtenissen. “De politie gooit vaak olie op het vuur. Flikken behandelen ons al op voorhand als een crimineel. Daarmee voeden ze alleen maar het ongenoegen”, klinkt het.

“De commotie na die vuurpijl van één onnozelaar, dat snap ik wel. Maar in 99 procent van de gevallen zorgen we alleen voor sfeer. Het hele stadion vindt die pyro-acties geweldig. Moet dat dan bestraft worden?”