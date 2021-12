Opvallende uitspraak van Anderlecht-speler: "De sterkste op training? Dat was Bundu"

Maandagavond was Killian Sardella te gast bij 4Sporting, een podcast van de Anderlecht-fans. Het jeugdproduct van paars-wit gaf zijn visie op verschillende items. En daarbij toch een verrassende uitspraak...

Sardella werd gevraagd welke van zijn teamgenoten bij Anderlecht de sterkste was op training, maar het niet altijd liet zien op het veld. "Hij is niet meer bij ons, maar het was Mustapha Bundu", zei Sardella zonder aarzelen.

De vleugelspeler uit Sierra Leone speelde slechts 11 wedstrijden voor RSC Anderlecht, zonder te scoren of assists te geven. "De aanpassing was misschien niet makkelijk, maar hij had enorme kwaliteiten. Op training was hij echt te sterk. In 4x4-wedstrijden was hij hot." Bundu wordt momenteel uitgeleend aan Aarhus.

Vind het volledige interview hieronder: