RC Genk en OHL krijgen een boete in de bus door acties van hun supporters

Het supportersgedrag in onze competitie heeft al menig incident veroorzaakt. Bij Genk en OHL waren het nog niet de zwaarste inbreuken die we dit seizoen al moesten aanschouwen, maar de respectievelijke clubs krijgen wel een boete in de bus.

Belga meldt dat het Disciplinair Comité van de Belgische voetbalbond RC Genk een boete gegeven heeft van 2000 euro. Reden voor deze boete is het gebruik van pyrotechnisch materiaal door Genk-supporters tijdens de uitwedstrijd tegen Beerschot. Bengaals vuur en rookbommen zijn dit seizoen schering en inslag naast en op onze voetbalvelden en dat was ook op die bewuste dag het geval op Het Kiel. Het zorgde voor behoorlijk wat rook vlak voor de aftrap. Ook halfweg de eerste helft klonk er nog een knal, afkomstig van een bommetje in het bezoekersvak. OH Leuven moet dan weer een boete van 500 euro betalen. Dit heeft te maken met het gedrag van supporters op 20 november, toen OHL op eigen veld met 1-3 verloor van Seraing. Na het derde doelpunt van de bezoekers werden gevulde bierbekers in de neutrale zone gegooid. Ook werd een kartonnen bierhouder gegooid richting de doelman van Seraing, evenwel zonder hem te raken.