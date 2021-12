Seck moet het voor bondsparket wel uitleggen: "Als er iets racistisch gezegd is, zeg dat gewoon"

De zaak rond Abdoulaye Seck houdt iedereen bezig. De Senegalese verdediger van Antwerp zei dat er racisme in het spel was en wees Selim Amallah aan als schuldige. Hij moet het nu voor het bondsparket komen uitleggen wat er precies gezegd is geweest, want dat weten we nog altijd niet.

In Extra Time werd er ook stevig over gediscussieerd. "Waarom kreeg Seck daarvoor rood?", vraagt Youri Mulder zich af. "Hij doet een beetje wild, maar hij slaat toch niemand? Maar het belangrijkste is: wat is er nu écht gezegd?" "Er wordt gezegd dat het zó erg is dat hij het niet kan herhalen", viel Peter Vandenbempt in. "Sorry, maar als er iets racistisch gezegd is, zeg dat dan gewoon. Nu hangt dat zowat in het ijle." Seck riep achteraf ook dat de ref schuldig was aan racisme omdat hij niet naar hem wou luisteren. "Dat kan hij toch ook niet zeggen", vindt Vandenbempt. "De scheidsrechter geeft de speler rood, omdat hij door het lint gaat. Dat heeft niets met huidskleur en wel met gedrag te maken."