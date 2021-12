Deniz Undav vertelt geheimen bij Union: "Dan voel ik me meer klaar voor de match" en "Mocht van Felice Mazzu"

Deniz Undav bepaalt mee het mooie weer bij de onverwachte leider Union SG in de Jupiler Pro League.

Aan Het Nieuwsblad vertelt Undav dat hij bepaalde rituelen heeft. “Het is sinds kort geen geheim meer, maar voor de match drink ik altijd een Red Bull om net dat tikkeltje extra te kunnen geven”, klinkt het.

“Wat nog? Goh, als we pakweg om een uur of vier spelen, dan eet ik helemaal niets voor de match. Dan voel ik me meer klaar, minder vol, en kan ik knallen. Het voelt gewoon beter.”

Hij lost ook iets over Felice Mazzu. “Die slaagt er iedere week in om met een originele motivatietechniek af te komen. Want de gemiddelde coach komt niet verder dan: Komaan mannen, tandje bij steken vandaag, hè. Niet Mazzu dus. Een extra dag vakantie of pizza, altijd vindt hij iets nieuws om ons te stimuleren.”

“Laatst was ik de opwarming een beetje beu omdat die nogal klassiek was. Als we wonnen, mocht ik zelf bepalen hoe we zouden warmdraaien. Dat werd een lekkere rondo. Dikke fun.”