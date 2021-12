Ook KBVB wordt genoemd door Veljkovic: "Er stonden reëele prestaties tegenover dat contract"

Ook de KBVB is in verlegenheid gebracht door de uitspraken van Dejan Veljkovic. In de Pano-uitzending zei de spijtoptant dat hij ook met de voetbalbond een frauduleuze constructie op poten zette. De KBVB laat weten dat ze het resultaat van het onderzoek afwachten.

Bij de aanstelling van keeperstrainer Erwin Lemmens werd er onderhandeld met voormalig CEO Steven Martens, waarbij Veljkovic aanwezig was. Op de vergadering waren naast Lemmens, Veljkovic en Martens ook toenmalig voorzitter François De Keersmaecker en financieel directeur Tom Borgions, die vandaag ook nog op post is, aanwezig. De bestuurders zouden voorgesteld hebben om een prestatie te doen voor de firma Beneyug, een bedrijf van Veljkovic waarmee hij geld versluisde om belastingen te ontduiken. Beneyug zou factureren aand e KBVB, maar het geld zou naar Lemmens gaan. Via woordvoerder Pierre Cornez bevestigde de KBVB aan Belga dat er een onderzoek loopt, maar "de KBVB wacht de conclusies van het fraudeonderzoek af. We moeten het gerecht zijn werk laten doen." Cornez herhaalde ook dat het contract met Beneyug er op vraag van Lemmens kwam en na twee jaar werd vervangen. De bondswoordvoerder benadrukte verder dat er "reële prestaties" tegenover het contract stonden van Lemmens.