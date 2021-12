Axel Merckx neemt het op voor Rode Duivels: "Liever nederig dan arrogant"

Axel Merckx vindt dat de mensen in ons land sporters niet naar waarde weten te schatten, zo schrijft hij in zijn column.

Axel Merckx begon over Wout van Aert. Zilver op de Spelen en vier ritten in de Tour de France is voor veel mensen niet genoeg. “Men is gewend aan zijn successen, het is bijna normaal”, schrijft Merckx in La Dernière Heure. “Als hij zijn doel mist, zoals op het Wereldkampioenschap, maken ze er een drama van.”

Hetzelfde geldt voor de Rode Duivels. “Iedereen vindt het normaal dat ze zich kwalificeren voor het WK , het EK of de Nations League, maar wanneer ze in de halve finale worden uitgeschakeld, spreekt men van een mislukking of een catastrofe.”

“In België hebben we ook een te bescheiden en soms negatieve mentaliteit. We hebben de neiging niet de verdiensten te erkennen van onze atleten. Zo is het nu eenmaal, ik ben liever nederig dan arrogant.”