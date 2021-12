Onduidelijkheid na Standard-Beerschot: nieuwe datum of forfaitzege Beerschot?

Het duurde erg lang vooraleer beslist werd of Standard-Beerschot al dan niet gespeeld zou worden. Door een politiestaking in Luik kon de veiligheid niet gegarandeerd werden. Uiteindelijk moest de spelersbus van Beerschot rechtsomkeer maken toen in de late namiddag de knoop werd doorgehakt.

Uiteindelijk was het Willy Demeyer, burgemeester van Luik, die besliste dat de wedstrijd niet kon doorgaan. Enkele uren later liet men ook weten dat Luiks provinciegouverneur Hervé Jamar zijn veto had gesteld.

En dus is het maar de vraag of deze wedstrijd uitgesteld, dan wel omgezet wordt in een forfaitzege voor Beerschot. Het bondsreglement stipuleert immers dat een verbod van de lokale overheid automatisch leidt tot een forfaitnederlaag voor de thuisploeg, Standard in dit geval.

Wordt ongetwijfeld vervolgd de komende dagen.